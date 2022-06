Tall fra SSB viser at fra april 2021 til april 2022 økte prisen på diesel med 41 prosent, og bensin med 34 prosent.

– Dette er en kraftig oppvekker til regjeringen, nå må avgiftene kuttes, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, i en pressemelding.

NAF har sett seg lei på prisgaloppen på drivstoff og krever at regjeringen holder løftene de ga om avgiftskutt for vanlige folk.

GameStop, Tesla, Amazon eller Apple? Hvilke av de mest populære aksjene på Wall Street bør du satse på nå?

– Det er ingen tegn til at prisøkningene stopper her. Før valget var en bensinpris over 20 kroner literen nesten utenkelig for Senterpartiet. Nå har prisene steget så mye at vi nærmer oss 30-tallet mange dager. Avgiftene på bensin og diesel må kuttes kraftig for å få pumpeprisen ned, understreker Braadland.

Avgiftsran

Allerede da Støre-regjeringen tiltrådde lovet den å kutte avgifter som rammer vanlige folk, som drivstoffavgifter.

Braadland understreker at løftene fra Hurdalsplattformen så langt ikke har blitt oppfylt – drivstoffavgiftene har økt under Senterpartiet og Arbeiderpartiet.



– Folk kjenner at prisene på bensin og diesel nå gjør et innhogg i økonomien. Dette gjelder spesielt i distriktene, hvor færre har elbil og mange er helt avhengig av bilen i hverdagen. Hele 90 prosent i Distrikts-Norge bruker bilen på hverdagsreisene sine, minner Braadland om.

Kan kutte 44 prosent

Snittprisen på bensin var 21,24 kroner pr. liter i april, mens dieselprisen var 20,99 kroner.

Når dieselprisen er 22 kroner pr. liter, utgjør avgiftene 44 prosent av pumpeprisen, understreker Braadland.

– Med så høyt avgiftsnivå kan regjeringen få til kutt som monner, her er det kun viljen det står på.

– NAF har foreslått en hel pakke med tiltak, hvor avgiftskutt er det viktigste. Tiltak som å fjerne omregistreringsavgiften på elbil og reduserte bompenger vil også bidra til å få ned presset på økonomien til alle som eier og kjører bil, oppsummerer Braadland.