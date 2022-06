BCS forsikrer: Fremgang som planlagt

På grunn av nylige endringer i styret og ledelsen ønsker Bergen Carbon Solutions å understreke at selskapets fremgang går videre i henhold til planen, og at den endelige investeringsbeslutningen for selskapets første fabrikk vil bli tatt av styret denne måneden, juni 2022, som allerede annonsert. Det fremgår av en melding fra selskapet fredag.

(TDN Direkt)