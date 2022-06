Equinor og Shell ønsker å utnytte de store gassforekomstene utenfor kysten av Tanzania til produksjon av flytende naturgass (LNG).

Nå melder Reuters at Tanzania har signert en LNG-rammeavtale med Equinor og Shell. Det er et viktig steg på veien for å starte byggingen av gigantprosjektet.

Et anlegg for prosessering av naturgass til LNG skal etter planene bygges sør i landet, og prosjektet har en anslått verdi på over 290 milliarder kroner.

Den tanzanianske energiministeren January Makamba sier at en endelig investeringsbeslutning er ventet i 2025, skriver nyhetsbyrået.



Flere utsettelser

Tanzanianske myndigheter og oljeselskapene Equinor og Shell har i lang tid forhandlet om en avtale som skal bestemme det kommersielle, skattemessige og juridiske rammeverket mellom vertslandet og de internasjonale selskapene.

Forhandlingene om en avtale har vært utsatt for regulatoriske forsinkelser i mange år, men i november i fjor ble forhandlingene atter en gang gjenopptatt.

Bransjeavisen Upstream meldte tidligere i mars at en avtale var ventet innen 31. mai, men det skulle altså ta nær to uker til for å spikre de siste detaljene i avtalen.

LNG-anlegget vil få en kapasitet på 10 millioner tonn i året. Det meste skal selges på det internasjonale markedet, og noe skal brukes innenlands.



Det er norske Equinor og britiske Shell – i samband med Exxon Mobil, Ophir Energy og Pavilion Energy – som planlegger å bygge LNG-anlegget i Lindi-regionen i Tanzania.

Ser muligheter

Equinor-talsmann Ola Morten Aanestad skrev i en e-post til Bistandsaktuelt i november at selskapet ser fram til å arbeide med Tanzanias regjering om mulige investeringer i naturgass og LNG.

«Vi ser et mulighetsvindu for LNG-prosjektet i Tanzania, og evnen til å gå effektivt fram, sluttføre diskusjonene og få framdrift i prosjektet kan skape verdier for alle partnere involvert og for Tanzania som nasjon,» skrev Aanestad.

Equinor drifter Tanzanias blokk 2, som også Exxon Mobil har en eierandel i og som anslås å inneholde mer enn 0,6 billioner kubikkmeter gass.

Den norske oljegiganten planlegger å jobbe på LNG-prosjektet med Shell, som drifter blokk 1 og blokk 4 i Tanzania.