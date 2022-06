Styrker hydrogensamarbeid med Tyskland

Mandag undertegnet Innovasjon Norge en samarbeidsavtale om hydrogen og grønne verdikjeder med en rekke industriaktører i Nord-Tyskland.

Erklæringen fokuserer i første omgang på styrket samarbeid om produksjon og verdikjeder for hydrogen, og ble signert under det tysk-norske hydrogenforumet i Hamburg mandag 13. juni.

– Norge og Tyskland er i gang med arbeidet om et industrielt partnerskap for grønn industri, havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring. I tillegg til et slikt partnerskap, så er vi helt avhengig av godt samarbeid mellom næringslivet i våre to land. Derfor er jeg veldig glad for at Innovasjon Norge i dag har undertegnet en forsterket samarbeidsavtale på et område som regjeringen prioriterer, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Ambisiøse klimamål

Ifølge Vestre har både Norge og Tyskland forpliktet seg hårete klimamål, og han tror hydrogen kan utgjøre en forskjell på veien mot klimanøytralitet.

– Vi har begge forpliktet oss til ambisiøse klimamål. Her kan hydrogen spille en nøkkelrolle. Når vi skal fylle det industrielle partnerskapet med innhold er det helt avgjørende at norsk og tysk næringsliv finner gode arenaer for samarbeid, sier Vestre.

Avtalen varer frem til 2025 og sier at partnerne skal fremme nye prosjektinitiativer og finansieringsmuligheter mellom de signerende partene.

I tillegg til Innovasjon Norge har seks aktører fra næringsklynger, forskningsmiljøer og virkemiddelaktører i de nord-tyske delstatene signert avtalen.