Energi Norge og Norwea vil samle fornybarnæringen

På sikt ønsker man også å bringe inn bedrifter og organisasjoner som representerer andre teknologier enn vind- og vannkraft, skriver Energi Norge og Norwea i en pressemelding.

Målet er en organisasjon som skal favne hele bredden innen fornybar energi, og gi tydelige råd til myndighetene i den grønne omstillingen av Norge, står det i meldingen.

Partene håper organisasjonen blir dannet i løpet av høsten. Videre blir det sagt at de håper på å bygge et fornybarlag som også er attraktivt for aktører innen andre teknologier, som blant annet solenergi og hydrogen.

NTB