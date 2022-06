Det finske industrikonsernet Wärtsilä skal levere et oppgraderingsanlegg for biogass til et anlegg i Storbritannia. Biogassanlegget Puregas CA50 er designet for å gjøre gress om til gass som kan brukes til å varme opp boliger.

Prosjektet ledes av Ecotricity, et britisk energiselskap som har fjernet all fossilt brennstoff fra porteføljen sin og som nå jobber med erstatte fossilt naturgass med bærekraftig grønn gass.

I drift fra 2023

Når biogassanlegget er kommet i drift i 2023 vil det være det første biogassanlegget basert på gress i Storbritannia, opplyser selskapet i en pressemelding tirsdag.

Prosessen med å gjøre gress til gass går ut på å bruker gress som har blitt brutt ned i en ensilasjetank i omtrent to måneder. Dette legges deretter i en reaktor hvor materialet avgir en metanrik gass som føres inn i det lokale gassnettet. Wärtsiläs oppgraderingsanlegg raffinerer biogassen før den sendes til nettet.

– Å erstatte fossilt brensel med gass laget av gress gir betydelige fordeler i form av grønn energi. Det er også et viktig poeng at eksisterende gasskjeler som er installert i hjem over hele Storbritannia fortsatt kan benyttes, men på en mye mer bærekraftig måte, sier Chris Ives fra Paul Winter Consulting, et konsulentselskap som har hjulpet Ecotricity med å styre prosjektet.

Trenger 3.000 anlegg

Ifølge Wärtsilä er grønt gress karbonnøytralt ved at karbondioksidet det absorberer mens det vokser slippes tilbake til atmosfæren når metanet brennes. Fossil gass frigjør til sammenligning CO2 som ikke er i atmosfæren nå, noe som betyr at det er et nettotilskudd til atmosfærisk CO2.

Ecotricity planlegger å bygge mange flere grønne biogassanlegg i fremtiden. Selskapet beregner at 3.000 installasjoner vil levere nok gass til alle de 22 millioner hjemmene som for tiden er påkoblet Storbritannias gassnett.