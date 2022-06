Toppsjef går på dagen i Gjelsten-selskap

Morrow Batteries toppsjef Terje Andersen gikk med umiddelbar virkning sent mandag kveld, ifølge en melding.

Styreleder Håkon Tanem utnevnes til midlertidig adm. direktør og erstatter nåværende konsernsjef Terje Andersen.



«Da vi først etablerte Morrow Batteries for to år siden, hadde vi en ambisjon om å starte et nytt kapittel i norsk industrihistorie. Når byggingen av Morrows første batterifabrikk starter, vil dette bli en realitet. Jeg er stolt over det vi har oppnådd så langt. Jeg vil takke vårt talentfulle team for en spennende reise, og jeg ønsker Morrow alt godt fremover», skrev den avtroppende toppsjefen, Terje Andersen, i meldingen.

Liv Monica Stubholt blir til ny styreleder og Maria Moræus Hanssen trer inn i styret i Morrow.

Andersen vil bistå selskapet i overgangen og Morrow vil starte prosessen med å søke etter en ny adm. direktøren fortløpende.

Morrow skaffet nylig 100 millioner euro til batterifabrikken i Arendal og fikk inn blant annet ABB, Siemens, Nysnø og Arendals Fossekompani som nye investorer.

Bjørn Rune Gjelsten er storeier i batteriselskapet gjennom selskapet NOAH.