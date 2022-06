Integrated Wind Solutions (IWS) har signert en strategisk partnerskapsavtale med Bourbon for å adressere det franske markedet for idriftsettelses- og vedlikeholdsmarkedet for offshore vindparker, ifølge en melding torsdag.

Partnerskapets ambisjon er å tilby en rekke tjenester dedikert til vedlikehold av havvindparker. Avtalen vil gjøre det mulig for Bourbon å markedsføre og drifte IWSs «Skywalker-klasse»-fartøy i Frankrike. Skipsadministrasjonen vil bli utført av det franske tilknyttede selskapet Bourbon Offshore Surf.

TDN Direkt