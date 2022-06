Equinor øker eksporten til Storbritannia

Equinor og Centrica, den største leverandøren av gass i Storbritannia, har inngått en avtale om å øke volumet de kommende tre vintrene.

Den nye avtalen øker volumene i Equinors langsiktige kontrakt med Centrica med om lag 1 milliard kubikkmeter (bcm) pr. år, og bringer det totale kontraktsvolumet over 10 bcm pr. år.

– I en periode med et krevende geopolitisk og makroøkonomisk bakteppe gjør vi i Equinor det vi kan for å eksportere så mye gass som mulig til markedet, sier direktør for gass- og krafthandel i Equinor Helge Haugane.

Equinor leverer hvert år vanligvis 20-22 bcm naturgass til Storbritannia, tilsvarende over 25 prosent av den britiske gassetterspørselen. Storbritannia importerer rundt en tredel av sin gassforsyning fra Norge, og avtalen understreker den strategiske betydningen Equinor og norsk sokkel har for britisk energisikkerhet.