Tysklands regjering ber innbyggerne spare energi

Russland skylder på nødvendig reparasjonsarbeid på gassrørledningen til Tyskland og har varslet at kapasiteten reduseres fra 167 millioner kubikkmeter til 67 millioner kubikkmeter daglig.

For Tysklands del innebærer dette at rundt 60 prosent av energiforsyningen via rørledningen kuttes, samtidig med at landet forsøker å redusere importen av russisk olje som følge av krigen i Ukraina.

Tysklands næringsminister Robert Habeck sier i et videobudskap til det tyske folk at «tiden nå er inne» for å spare energi.

– Hver eneste kilowattime bidrar i denne situasjonen, sier han.

Habeck understreker at Tyskland har tilgang på energi fra andre kilder enn Russland, men medgir at prisen er høyere. De tyske gasslagrene er for øvrig 56 prosent fulle, ifølge ham.

– Vi må være på vakt, og framfor alt må vi ikke la oss splitte. Det er det Russlands president Vladimir Putin forsøker å gjøre, sier Habeck.

Siemens Energy opplyste tirsdag at den ene av gassturbinene som er tilknyttet Nord Stream 1-rørledningen, som nylig gjennomgikk reparasjoner i Canada, ikke kan skipes tilbake som følge av sanksjonene som er innført mot Russland.

