– I denne studien bygger vi på Norges komparative fortrinn og styrker som er teknologiutvikling og samarbeid. Sistnevnte er helt nødvendig for å realisere omstillingen av industrien til en lavkarbon fremtid, sier Kristin F. Kragseth, administrerende direktør i Petoro.

Vi møter Equinors konserndirektør for fornybar, Pål Eitrheim, på NHOs årskonferanse. Med inflasjon og press i arbeidsmarkedet vil han klare å levere 4 til 8 prosent avkastning som Equinor har lovet på fornybar? Vi spørs også om hva han synes om regjeringens nye havvindplaner.

Kan «avhjelpe kraftbehovet»

At det mangler kraft på Vestlandet er mye omtalt og flere har vært bekymret for mulighetene man har til å bygge ut mer grønn industri, nettopp fordi kraftsituasjonen er uklar.

Industriområdet på Mongstad er et eksempel der nye prosjekter avventer kraftspørsmålet.

Med Trollvind-prosjektet mener partnerne at de vil kunne bidra til å «avhjelpe kraftbehovet» i en region der de selv henter ut strøm til elektrifiserte oljeplattformer.

«Planen er at partnerskapet vil kjøpe all kraften vindparken produserer, til en pris som gjør det mulig å bygge ut Trollvind», skriver Equinor.

Det betyr at man ser på modeller der Kollsnes, Oseberg og Troll kjøper kraft «uten annen form for finansiell støtte».

Mer fornybar kraft vil også komme godt med når oljeindustrien i årene fremover jobbe mot målet om 50 prosent utslippskutt på norsk sokkel innen 2030, et mål som ble jekket opp med 10 prosentpoeng i Stortinget som en del av oljeskattepakken.

Innen den tidsfristen er det hovedsakelig elektrifisering som vil kunne monne, men det er ikke en ukontroversiell løsning.

Ved å bidra med mer kraft inn i markedet, vil også oljeindustrien imøtekomme kritikerne som mener elektrifiseringen av oljeplattformer sluker strøm som kunne vært brukt bedre andre steder.

Mens kapasiteten er beregnet til 1 gigawatt er produksjonen fra Trollvind anslått til rundt 4,3 TWh årlig. Det utgjør 2,7 prosent av den samlede norske kraftproduksjonen i fjor på 157,1 TWh, ifølge tall fra Statnett.

Får ros

Meldingen fra Equinor og partnerne mottok ros fra flere kilder fredag:

– Dette kan bli et historisk krafttak for norske industriarbeidsplasser. Med Trollvind vil vi forlenge levealderen på sokkelen, levere energi til et Europa i krise og skaffe sårt tiltrengt strøm til næringsliv og folk på fastlandet, sier forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, i en uttalelse.

– Hvis politikerne støtter opp om dette og raskt gir konsesjon og arealtildeling, så kan havvindmøllene være i drift i 2027. Det er et viktig steg for at Norge skal nå klimamålsettingene, supplerer konserntillitsvalgt og leder i Industri Energi Equinor, Per Martin Labråthen.

I NHO er toppsjef Ole Erik Almlid også fornøyd:

– Her viser Equinor og partnerne vei med planer for det som kan bli et lønnsomt og produktivt havvindprosjekt realisert på rekordtid. Nå er det viktig at myndighetene sikrer at stabile og nødvendige rammebetingelser kommer raskt på plass.

– Dette er kjempegode nyheter, og akkurat det vi har etterlyst. Vi må elektrifisere sokkelen for å nå klimamålene, men vi har for lite kraft og for dyr strøm. Elektrifisering med havvind er helt nødvendig for å løse denne floken, sier ZERO-leder Sigrun Aasland, som etterlyser totalt 55 TWh ny kraft i det grønne skiftet.