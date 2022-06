Goldman Sachs og Bank of America plukker sine toppvalg i energisektoren og tre norske navn dukker opp på listene.

Energisektoren har gjort det meget sterkt hittil i år og har steget voldsomt. Det står i sterk kontrast til børsene rundt om i verden, og kanskje spesielt i USA, som én etter én faller inn i bear-marked.

Aksjene plukkes fra både oljesektoren, hydrogen og fornybar.

Tidligere aksjestrateg Peter Hermanrud kjøpte sine første TGS-aksjer i januar og har blitt med på hele doblingsoppturen. I forrige uke økte han posten med en tredel. – Det er åpenbart at det er stort skifte på gang i offshore-bransjen, sier Hermanrud. I går oppgraderte Carnegie TGS-aksjen til kjøp fra hold og doblet kursmålet til 220 kroner.

Tre norske

Goldman anbefaler kjøp av Norsk Hydro for fokuset på aluminium og fornybart. Utviklingen i resirkulering og produkter med lavt karbonavtrykk er også appellerende for meglerhuset.

Den amerikanske giganten anbefaler også tidligere hydrogenyndling Nel med kjøpsanbefaling og passer godt nå som Europa skal bevege seg bort fra russisk olje og gass.

Her i Norge er imidlertid mange analytikere mer kjølige til hydrogenaksjen.

– Det er viktig å anbefale småsparere mot å investere i Nel nå, sier Geir Linløkken i Investtech til Finansavisen.



Neste på listen er japanske Fuji Electric. Selskapet driver med halvledere og Goldman tror resultatet vil stige i takt med elbilboomen.

Spanske Repsol kommer også inn på listen.

– Vårt europeiske olje- og gassteam tror karbonovergnagen endrer konkurransen i markedet. Repsol akselererer overgangen til fornybart ved å bli en fullt integrert gass- og energispiller, sier analytikerne i notatet.



Bank of America trekker frem Equinor som valg nummer én på sin liste.

– Equinor er aksjen med høyest score drevet av et kursmål 30 prosent over konsensus, så vel som et estimat på resultat pr. aksje for 2022/2023 vesentlig over, sier BofA-analytikerne.

Elektrisitetsselskapet RWE kommer på andreplass og meglerhuset foretrekker energisektoren i tiden fremover.