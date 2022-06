Urovekkende scenario: Europa kan gå tom for gass i vinter

Europa risikerer å gå tom for gass midt på vinteren dersom Russlands stanser gassforsyningene via Nord Stream fullstendig, ifølge konsulenthuset WoodMac.

Ifølge konsulenthuset vil et worst-case scenario, der Nord Stream-rørledningen til Tyskland stenges fullstendig, føre til at Europa ikke når lagringsnivåene som behøves før fyringssesongen, skriver Bloomberg.

Europa kan gå tom for gass innen januar, ifølge gass- og LNG-forsker i WoodMac.

«Selv med tiltak, kan det være uunngåelig at en viss rasjonering må finne sted», skriver han.

Gazprom struper gasstilførselen

De siste dagene har det statseide russiske gasselskapet Gazprom kuttet i gassforsyningene til Tyskland, Italia, Frankrike og Østerrike.

Gassgiganten reduserer leveransen til Tyskland via Nord Stream-ledningen med 40 prosent, og skylder på vedlikeholdsproblemer. Tyskland kaller reduksjonen «politisk motivert».

Tysklands næringsminister Robert Habeck sier til innbyggerne at «tiden nå er inne» for å spare energi. Reduksjonen innebærer et 60 prosent kutt i energiforsyningen til Tyskland via rørledningen.

Ifølge det franske operatørselskapet GRTgaz har Frankrike ikke mottatt gass fra Gazprom siden onsdag.

Det italienske energiselskapet Eni opplyste fredag at forsyningen er halvert. «Gazprom har kunngjort at de vil levere 50 prosent av det vi etterspør», skriver Eni i en pressemelding.

Vil ikke nå målet

I kjølvannet av en tøff vinter, har EU satt mål om å fylle gasslagrene minst 80 prosent før 1.november, for å sikre at landene har nok gass gjennom vinteren. Dersom forsyningskuttene fra Russland vedvarer, kan de avspore sommerpåfyllingen av gasslagrene.

Fullstendig stans fra Nord Stream vil føre til at lagrene kun er på 59 før vinteren, ifølge WoodMac.