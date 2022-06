Frankrike mottar ikke lenger gass via rørledning fra Russland. Forsyningene til Italia og Slovakia er halvert.

Ifølge det franske operatørselskapet GRTgaz har ikke Frankrike mottatt gass fra den russiske energigiganten Gazprom siden onsdag.

Det italienske energiselskapet Eni opplyste fredag at forsyningene er halvert.

– Gazprom har kunngjort at de vil levere 50 prosent av det vi etterspør, het det i en uttalelse fra Eni.

– Mangler reservedeler

Samtidig sier det slovakiske gasselskapet SPP at de har fått beskjed av Russland om at deres leveranser også blir halvert. SPP skal ikke fått noen tydelig begrunnelse.

Gazprom reduserte tidligere i uka eksporten via North Stream 1-rørledningen og begrunnet dette med vedlikeholdsarbeid og manglende reservedeler som følge av vestlige sanksjoner mot Russland.

Italia, Tyskland og andre vestlige land tror ikke på dette og mener Russland bruker gasskuttene som et politisk virkemiddel. Samtidig forsøker vestlige land selv å redusere behovet for russisk gass som en reaksjon på krigen i Ukraina.

Gradvis trappet ned

I løpet av de siste månedene har Russland redusert gasseksporten til Polen, Bulgaria, Finland, Nederland, Danmark og Tyskland.

Leveransene til Italia er blitt gradvis trappet ned de siste dagene. Italia får i utgangspunktet 40 prosent av sin gass fra Russland, men har jobbet for å finne alternative leverandører, blant annet i Algerie.

I Frankrike spiller russisk gass en mindre rolle. Frankrike har mye atomkraft, og gasskraftverk står bare for en liten del av strømproduksjonen.

Bremsen i leveransene til Italia og Frankrike ble kjent dagen etter at statsminister Mario Draghi og president Emmanuel Macron var på besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv. Også Tysklands statsminister Olaf Scholz var med på reisen.

Norge på andre plass

I utgangspunktet har Russland vært den desidert største eksportøren av naturgass til EU. Norge har ligget på andre plass. Siden Norge ikke har kapasitet til å levere mye mer, har EU et nærmest desperat behov for nye leverandører.

Prisene på naturgass i Europa har steget kraftig i kjølvannet Russlands militære opptrapping i fjor og invasjonen av Ukraina i februar.

Etter en prisnedgang i mars har gassprisene igjen gått i været den siste uka, samtidig som Russland har begrenset eksporten til EU.

De høye gassprisene bidrar til den høye inflasjonen som preger økonomien både i Europa og mange andre deler av verden.

(NTB)