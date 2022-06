Øker importen av russisk olje

Kina har nå økt importen av russisk olje kraftig. Dette kommer etter en økning på 55 prosent i mai sammenliknet med samme måned året før.

Statistikk fra Reuters viser at importen av russisk olje var om lag 1,98 millioner fat per dag i mai, opp fra 1,59 millioner fat i april.

En av årsakene til den økende importen er at med de vestlige sanksjonen på russisk olje, har Russland skrudd ned utsalgsprisen i et forsøk på å finne kjøpere.

Overgår Saudi Arabia

Saudi Arabia fulgte som neste største tilbyder av olje til Kina, med et eksportvolum på 1,84 millioner fat per dag. Dette tilsvarer en økning med ni prosent fra april. På tredjeplass over største oljetilbydere til Kina er Iran, som står for om lag syv prosent av kinesisk oljeimport.

Kinas totale importøkning av olje i mai var på 12 prosent. Reuters skriver at landet fortsatt ikke importerer olje fra Venezuela på bakgrunn av amerikanske sanksjoner, samtidig som importen fra Brasil sank med 19 prosent fra mai i fjor.

Kinesisk import av flytende naturgass, såkalt LNG gass, økte også kraftig med 56 prosent fra mai 2021.