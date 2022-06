Kina nekter å bidra til å dempe drivstoffprisene

Mens bensinprisene stiger og USA vurderer å påberope seg lover fra den kalde krigen for å øke produksjonen, er det en enorm pool av oljeraffineringskapasitet på den andre siden av Stillehavet som står stille, ifølge en artikkel på Bloomberg.

Beijing kontrollerer industrien gjennom et strengt kvotesystem, og rundt en tredjedel av den kinesiske drivstoffprosesseringskapasiteten er for øyeblikket ute av drift ettersom Asias største økonomi sliter med å legge coronaviruset bak seg.

Hvis den kapasiteten utnyttes, kan ekstra tilførsel av kinesisk diesel og bensin bidra langt på vei til å kjøle ned det glohete drivstoffmarkeder, men det er liten sjanse for at det skjer, hevder Bloomberg.



Vil ikke bli oljegigant

Det er fordi Kinas raffineringssektor hovedsakelig er satt opp for å betjene det enorme hjemmemarkedet. Regjeringen styrer hvor mye drivstoff som kan sendes til utlandet via et kvotesystem som også gjelder privateide selskaper.

Kina ønsker heller ikke å bli en stor oljeprodukteksportør, da det ville stride mot målet om gradvis å redusere karboniseringen av økonomien.