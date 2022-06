Kina importerte rekordmye olje fra Russland i mai

Den kraftige økningen betyr at Russland har passert Saudi-Arabia som Kinas største oljeleverandør, ifølge Reuters.

Økningen skjer samtidig som vestlige land har innført forbud mot import av russisk olje som følge av krigen i Ukraina. De nye tallene tyder på at Russland greier å få avsetning på oljen sin likevel, men til reduserte priser.

I mai ble det eksportert nesten 8,42 millioner tonn russisk olje til Kina, ifølge de kinesiske tallene som ble offentliggjort mandag.

Russland eksporterer olje til Kina både med skip og i en oljerørledning som går via Sibir og Stillehavet. Landet har også tidligere vært Kinas største oljeleverandør, men for 19 måneder siden overtok Saudi-Arabia førsteplassen.

Trapper opp samarbeid

Kinesiske myndigheter har ikke ønsket å fordømme den russiske invasjonen av Ukraina, men mener selv at de har inntatt en nøytral holdning til konflikten.

Det har ført til sterkt misnøye i USA, som flere ganger har fordømt Kinas manglende vilje til å ta et klarere standpunkt mot Russland, og som også har kritisert kinesiske mediers gjengivelse av russisk propaganda.

Tidligere i juni sa president Xi Jinping at Kina er villig til å trappe opp «den strategiske samordningen» med Russland. Uttalelsen ble gjengitt av kinesiske medier etter at Xi snakket med Russlands president Vladimir Putin på telefonen. Det var den andre kjente samtalen mellom de to lederne siden Russland gikk til krig mot Ukraina 24. februar.

– Ikke nøytralt

Uttalelsen falt ikke i god jord i USA.

– Kina hevder å være nøytralt, men atferden gjør det klart at de fortsatt investerer i nære forbindelser med Russland, sa en talsperson for USAs utenriksdepartement i forrige uke.

Oversikten fra det kinesiske tollvesenet viser også at Kina importerte 260.000 tonn med iransk råolje i mai til tross for at USA har innført sanksjoner mot iransk oljeeksport. Det skjedde etter at Trump-administrasjonen trakk USA fra den internasjonale atomavtalen med Iran.

Kinas totale import av råolje økte nesten 12 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor, ifølge Reuters.

(©NTB)