Selger norske havvindprosjekter til svensk energigigant

Den svenske statseide energigiganten Vattenfall har kjøpt hovedandelen i to havvindprosjekter fra det norske vindkraftselskapet Zephyr, melder selskapene mandag.

Oppkjøpet gjelder vindkraftprosjektene Vidar og Poseidon i Skagerak på Sveriges vestkyst. Vattenfall besitter etter kjøpet en eierandel på 85 prosent, mens de resterende 15 prosentene forblir hos Zephyr.

Prosjektene forventes å kunne levere en årlig produksjon på 10,5 terrawattimer, tilsvarende strømforbruket til over 1 million svenske husstander, ifølge meldingen.



– Disse prosjektene vil gi et betydelig volum av fornybar energi i et område med stor etterspørsel. De vil også støtte vår utvikling av den viktige flytende teknologien, samt muliggjøre energiproduksjon på steder lenger unna land, sier Helene Biström, leder for forretningsområdet vind i Vattenfall.

Om Zephyr Zephyr realiserer fornybar kraft, først og fremst gjennom utvikling, bygging og drift av vindparker. Zephyr ble etablert i Norge i 2006 og har siden utvidet sin virksomhet til Island og Sverige. Selskapets svenske kontor ligger i Göteborg. Siden starten har Zephyr utviklet og bygget rundt 800 MW vindkraft. Zephyr eies av de norske offentlig eide energiselskapene Østfold Energi, Vardar og Glitre Energi.