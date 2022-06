Volvo tester hydrogendrevne lastebiler

Den svenske bilprodusenten Volvo har begynt å teste hydrogendrevne lastebiler, melder selskapet mandag.

Lastebilene vil ha en rekkevidde opptil 1 000 km og en påfyllingstid på under 15 minutter. Videre forventer selskapet at lastebilene vil være klare for markedet i andre halvdel av inneværende tiår.



«Vi har utviklet denne teknologien i noen år nå, og det føles flott å se de første lastebilene lykkes på testbanen. Kombinasjonen av batterielektrisk og brenselcelleelektrisk vil gjøre det mulig for kundene våre å fullstendig eliminere CO2-eksosutslipp fra lastebilene sine, uansett transportoppdrag», sier Roger Alm, president i Volvo Trucks.