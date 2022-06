Røkke-selskap signerer intensjonsavtale

Aker Carbon Capture har signert en intensjonsavtale (MoU) med Storegga, opplyses det i en børsmelding.

Avtalen omfatter samarbeider om karbonfangst og -lagringsprosjekter (CCS), og å gi et fullt verdikjedetilbud til selskaper med utslipp fra industrielle aktiviteter i Storbritannia.

«Aker Carbon Capture opplever sterk vekst i Storbritannia, hvor regjeringen har satt ambisiøse mål for at landet skal bli verdensledende innen CCS. For å møte økende etterspørsel etablerer selskapet et kontor i London sentrum for å betjene den voksende listen over kunder og partnere,» heter det i meldingen.

(TDN Direkt)