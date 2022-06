Credit Suisse skriver til CNBC at de mener Exxon er godt posisjonert for å dra nytte av høyere oljepris.

Analytiker i Credit Suisse Manav Gupta oppgraderte nylig Exxon fra hold til kjøp, og skriver i et brev til bankens kunder at selskapets store eksponering mot fossilt brensel vil betalte seg nå som oljeprisene er høye.

– Exxon har alltid trodd at verden vil trenge olje i lang tid i fremtiden, og at den globale oljeetterspørselen vil øke. Som et resultat av dette har Exxon kontinuerlig investert tung i nye oljeprosjekter, skriver Gupta.

Økt kursmål

Credit Suisse har økt kursmålet på aksjen til 125 dollar per aksje, som er om lag 45 prosent over sluttkursen på 86,12 sist fredag.

Gupta påpeker også potensialet i Exxons raffineringsvirksomhet.

– Nettoresultatet for raffineringsvirksomheten endte på henholdsvis 1,3 og 2,1 milliarder dollar i pandemiårene 2020 og 2021. Vi forventer en sterk opphenting i marginene, og vi ser ikke bort ifra at selskapet oppnår et nettoresultat på 7,5 milliarder dollar i 2022 for raffineringsvirksomheten.

Fest i energisektoren

Så langt i 2022 har oljeaksjer vært vinnere på børs, og Exxon er intet unntak. Aksjen er opp mer enn 40 prosent så langt i år.

Samtidig har aksjen falt med 10 prosent i juni. Credit Suisse mener dette er en kjøpsmulighet.

På Oslo Børs har olje også vært en vinnende sektor. Så langt i 2022 er Equinor opp over 50 prosent, mens Aker BP er opp 44 prosent.