Økte utfordringer for Equinor-prosjekt

Equinors Wisting-prosjekt i Barentshavet står overfor økende utfordringer med stigende kostnader, reservoarusikkerhet og tidsfrister, melder Upstream.

Kilder i Equinor og hos prosjektpartnere informerer avisen om at reduksjonen i break even for prosjektet som følge av skattepakken i 2020 har gått tapt på grunn av inflasjon i verdikjeden.

Noen kilder sier også at beslutningen om å levere kraft fra land til Wisting-produksjonsfasiliteten også har drevet opp kostnadene.

Equinor skal etter planen levere plan for utbygging og drift (PUD) for Wisting-feltet innen utgangen av 2022.

