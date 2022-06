IEA-sjefen: Forbered dere på fullstendig stans av russisk gass

Det internasjonale energibyrået (IEA) advarer om at Europa umiddelbart må forberede seg på fullstendig stans av russisk gasseksport denne vinteren. Fatih Birol, lederen av IEA, oppfordrer regjeringer til å iverksette tiltak for å kutte etterspørselen og å holde gamle atomkraftverk åpne, skriver Financial Times.

Russisk maktspill

«Jo nærmere vi kommer vinteren, jo mer forstår vi Russlands intensjoner», sier Birol. Han tror Russlands gasskutt er rettet mot at Europa ikke skal få fylt opp lagrene, og å forsterke Russlands forhandlingsposisjon i vinter.

Den russiske gassgiganten Gazprom skylder blant annet på «vedlikeholdsproblemer» for kuttene i gasseksporten til Europa – påstander som blir avfeid av europeiske ledere.

Italias statsminister Mario Draghi kaller påstandene om at gasskuttene skyldes tekniske feil for «løgner».

Den tyske næringsministeren Robert Habeck sa tirsdag at:

«Reduksjonen av gassleveranser via Nord Stream 1-rørledningen er et angrep på oss, et økonomisk angrep på oss».

Innfører nødtiltak

Ifølge konsulentselskapet WoodMac vil fullstendig stans av russisk gasseksport føre til at Europa går tom for gass i Januar.

Flere Europeiske land har allerede innført nødtiltak for å redusere etterspørselen etter gass og unngå en energikrise i vinter, men Birol advarer om at tiltakene ikke er tilstrekkelig.

Tyskland og Østerrike gjenoppliver kullkraftverk for å kompensere for mindre gassleveranser.

Også Sverige og Danmark forbereder seg på russiske kutt og hever beredskapen til laveste krisenivå.

Ingen land har foreløpig planer om gassrasjonering, men Birol mener at det er reel sannsynligheten for at rasjonering blir nødvendig.