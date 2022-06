Seniorøkonom: – Det beste alternativet er et resesjonsledet etterspørselssjokk

Oljeprisene faller onsdag formiddag. Brent-oljen svekkes nå 4,05 prosent til 110,01 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 4,40 prosent til 104,70 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 115,35 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Ifølge Bloomberg News er årsaken de eskalerende bekymringene for at USA kan være på vei mot resesjon, mens Biden-administrasjonen forbereder seg på å trappe opp kampen mot de høye bensinprisene.

Ekstra motvind får oljeprisene fra en stadig sterkere dollar, noe som gjør importen dyrere for resten av verden.

Avgiftsfritak

Det ventes nå at Joe Biden onsdag vil kreve midlertidig avgiftsfritak på 18,4 cent pr. gallon på bensin. De amerikanske drivstoffprisene har hittil i 2022 steget hele 50 prosent.

Seniorøkonom i Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, mener Bidens innsats har liten effekt.

– Frigjøring av strategiske reserver og forbedrede forhold til Saudi-Arabia kan neppe lette prisen. Den føderale bensinskatteferien vil sannsynligvis forbli ineffektiv, ettersom den ikke vil hjelpe en gjennomsnittlig SUV-sjåfør å sparenevneverdig, sier hun.

Hun mener at et vedvarende fall i oljeprisen vil antyde at frykten for den globale lavkonjunkturen tar overhånd, og påpeker at dette veier tyngre enn de positive faktorene som et stramt tilbud, utsikter til gjenåpning i Kina og blomstrende reisevirksomhet.

– Det beste alternativet er et resesjonsledet etterspørselssjokk for å stoppe rallyet og trekke prisen på et fat under 100 dollar-nivået, sier Ozkardeskaya.

Fortsatt stramt

Oljeprisene styrer nå mot en svekkelse i juni, etter at de i mai ble styrket for sjette måned på rad. Det er imidlertid liten tvil om at etterspørselen etter olje fortsatt er sterk.

Tidligere denne uken advarte Exxon Mobil ifølge Bloomberg om at råoljemarkedene kan forbli stramme i årevis, mens Vitol Gorup flagget økende etterspørsel etter drivstoff i Kina. Samtidig gir skyhøye marginer raffineriene et insentiv til å kjøpe hvert eneste fat råolje de kan få.

– Større makropåvirkninger har diktert prisretningen for olje den siste tiden. Men fundamentalt sett er markedet fortsatt konstruktivt. Oljebalansen ligger an til å være stram resten av året, og på kortere sikt bør sterke raffinerimarginer støtte etterspørselen etter råolje, sier leder for råvarestrategi hos ING Group NV i Singapore, Warren Patterson, til Bloomberg.

Goldman Sachs skriver i en oppdatering at så lenge etterspørselen overgår tilbudet, forblir markedene stramme selv om vekstratene avtar, og kommer samtidig med en advarsel:

«Investorer bør huske at Fed-induserte nedganger ganske enkelt er en kortsiktig reduksjon av symptomet, og ikke en kur for problemet - underinvestering», skriver bankgiganten.