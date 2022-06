Cadeler med Siemens-avtale

Cadeler har inngått en avtale med Siemens Gamesa for et offshore havvindprosjekt ved kysten utenfor Skottland.

FORNØYD: Konsernsjef Mikkel Gleerup i Cadeler. FOTO: CADELER

Vindservicerederiet skal transportere og installere 60 havvindturbiner (WTG) for havvindparken Moray West, som ligger i ytre Moray Firth, 22 km utenfor kysten av Skottland. Dette vil være første gang disse 14MW havvindturbinene blir satt opp i kommersiell skala, opplyser selskapet i en børsmelding torsdag.

– Ganske attraktivt



Installasjonen av turbinene er satt til starte i begynnelsen av 2024, og vil bli utført med Cadelers vindparkinstallasjonsfartøy (WIV) «Wind Orca». Fartøyet skal da ha gjennomgått en oppgradering og skal kunne ha en løftekapasitet på 1.600 tonn i en radius på 40 meter samt en krokhøyde på 160 meter over hoveddekket.

– ATTRAKTIVT: Andreas Nibe Nygård, Kepler Chevreux Foto: Iván Kverme

Med dette vil Cadeler nå har dekning ut 2026 for begge O-klasse-båtene sine, med bare et lite gap i årsskiftet 2024-25 på en av båtene sine.

– Med et signifikant skift i installasjonstakten foran oss i 2025 og fulle skipsverft, er det snart for sent å bestille flere WIV-er for å møte denne etterspørselen. Cadeler har vært en absolutt leder blant sine peers når det kommer til å bygge backlog, og med denne siste kontrakten med Siemens Gamesa signert, vil det være fullt fokus på kontrakter for 2026 og videre, sier Kepler-analytiker Andreas Nibe Nygård til Finansavisen.

– Med alle forutsetninger for å kunne opprettholde en stabil inntjening over tid, er 4.3x P/E og 5.6x EV/EBITDA på 2025 konsensusestimater ganske attraktivt, legger Nygård til.



Lite kursutslag

Cadeler har tidligere vært inne på avtalen i en børsmelding i januar, da rederiet var blitt utpekt av en ikke-navngitt kunde som foretrukket leverandør. Da skrev vindservicerederiet at avtalen var verdt rundt 45 millioner euro.

I etterkant av kunngjørelsen har aksjen beveget særdeles lite på seg, og like før klokken 13 er den opp 0,6 prosent på Oslo Børs.

– Det er for så vidt ikke overraskende at aksjen ikke reagerer på dette heller, ettersom kontrakten i stor grad har vært kjent siden januar og i alles estimater, sier Nygård.