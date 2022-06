Tyskerne slår alarm etter Russland-grep

Tyskland har gått over i det de omtaler som «alarm-modus» i sin gassnødplan.

Ifølge planen slår tyskerne alarm når det er «en forstyrrelse i gasstilbudet eller eksepsjonelt høy etterspørsel som resulterer i markant forverring i gasstilbudet».

Russland har nå skrudd igjen gasskranen og det gjør at frykten for at lagrene ikke vil strekke til når vinterkulden setter inn, som igjen trigger alarmen.



Finansminister Robert Habeck sier Tyskland nå står foran en krise og myndighetene vet ikke hvordan de skal kunne fylle lagrene. 58 prosent av gasslagrene er nå fylt, men målet er at lagrene skal være fylt til 90 prosent innen desember.

– Reduksjonen i gassleveranser er et økonomisk angrep mot oss fra Putin. Vi vil forsvare oss selv mot dette. Men vi har en humpete vei foran oss, sier Habeck.

– Selv om vi ikke merker det ennå, står vi midt oppe i en gasskrise, sier Habeck.

Steg to av tre

Habeck sier at Tyskland nå går over i fase to av sine plan med totalt tre steg. Det betyr at tyskerne nå ser høy risiko for langsiktig mangel på gass.

Habeck understreker at dette ikke gjør at staten griper inn – det skjer først når tredje fase slår inn, og hvis markedets fundamentale utvikling ikke hjelper.

I første fase, som ble innført 30. mars, anbefalte Habeck alle tyske husholdninger å trappe ned gassforbruket så mye de kunne.

Gjenoppliver kullkraftverk

Tyskland øker forbrenningen av kull for å sikre gass til vinteren ettersom nivået på gasslagrene kun er på 57 prosent.

«Vi må og vil gjøre alt vi kan for å lagre så mye gass som mulig om sommeren og høsten», sier Tysklands næringsminister Robert Habeck.

Statskontrollerte Verbund, Østerrikes største strømleverandør, ble søndag beordret til gjøre klar kullkraftverket Mellach. Anlegget ble stengt for to år siden da Østerrike ble det andre europeiske landet til å fullstendig eliminere kull fra kraftnettet.