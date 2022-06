Hopp i europeiske kraftpriser

Rystad Energy rapporterer at som et resultat av lavere tilbud av gass, samt bekymring for vintertilbudet, har kraftprisene steget den siste uken. Dette gjelder både for den nåværende spotprisen og morgendagens forward-pris.

Videre har gasseksport fra Russland til Tyskland sunket fra 167 millioner kubikkmeter per dag ved slutten av mai til 67 millioner den 22. juni. Det lave tilbudet er angivelig et resultat av tekniske problemer med rørledningen, men det spekuleres i om årsaken kan være politiske konflikter.

Europeiske land har allerede begynt å lete etter alternativer for å redusere importen av russisk gass over de neste ti årene. Samtidig har mer kortsiktige løsninger som økt bruk av fornybar energi og økt bruk av kullkraft blitt diskutert. Det kan stilles spørsmålstegn ved de samlede økologiske fotavtrykket til disse løsningene.

Mer kull

Flesteparten av kullkraftverkene i Tyskland som planlegges å gjenoppta drift brenner såkalt steinkull. Markedet for steinkull er allerede stramt, og økt etterspørsel fra Tyskland vil trolig drive prisene enda høyere.

I USA er også kraftprisene under stress, men for andre årsaker. En hetebølge har rammet USA, og har ført til at energiforbruket er på all-time high.

Til tross for høy etterspørsel falt kraftprisene noe tilbake forrige uke.