Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) var torsdag i Brussel hvor han blant annet hadde møter med EUs klimasjef Frans Timmermans.

I en felles uttalelse publisert etter møtet heter det at Timmermanns, Aasland og EUs energikommissær Kadri Simson er enige om å fortsette å styrke samarbeidet på energiområdet, med mål om å få et tettere energipartnerskap på lang sikt.

Aasland kaller det et godt møte.

– EU sender klare og tydelige signaler om at de ønsker at vi skal utvikle olje- og gassindustrien for å bidra til energisikkerheten i Europa. Det er et viktig signal for norsk sokkel, norske arbeidsplasser og energitryggheten, sier han.

Økt salg i 2022

I uttalelsen vises det til at Norge er en viktig leverandør av gass til Europa. Etterspørselen etter norsk gass kommer til å være stor ut året, forventer EU.

– Gitt de høye produksjonsnivåene i Norge i løpet av de første månedene av året – en trend som er forventet å fortsette resten av året – er det et stort potensial for økt salg til Europa i 2022, nærmere 100 THw ekstra energi til det europeiske markedet, heter det i uttalelsen.

Russland har lenge vært den viktigste eksportøren av gass til EU, men har de siste månedene redusert gasseksporten til en rekke EU-land. EU-kommisjonen har derfor bestemt at to tredeler av etterspørselen etter russisk gass skal kuttes innen nyttår.

Støtter fortsatt oljeleting

Også når det gjelder oljeeksport ser EU for seg en nøkkelrolle for Norge i årene fremover.

– Norge har gjenværende olje- og gassreserver av betydelig størrelse og kan, gjennom leting, nye funn og utbygging av felt, fortsette å være en viktig leverandør til Europa – også på lengre sikt utover 2030.