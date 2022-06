BW Energy får kjøpe brasiliansk oljefelt

Natt til fredag meldte BW Energy at oljekjempen Petrobras nå har godkjent deres bud på Golfinho og Camarupim offshore Brasil, opplyses det i en børsoppdatering.

Oppkjøpet er anslått å kunne løfte BW Energy-produksjonen med 9.000 fat olje pr. dag fra starten av 2023. Selskapets interne estimat for feltene er på 38 millioner fat oljeekvivalenter.

Prislappen er på 15 millioner dollar som innledende kontantbeløp, og opptil 60 millioner dollar i betingede betalinger knyttet til oljepris, brønndrift og videre vellykket utvikling av de kjøpte eiendelene.

Transaksjonen vil bli finansiert gjennom BW Energys kontantstrøm og eksisterende likviditet.

Oppsidepotensiale

BW Energy-sjef Carl K. Arnet sier i en kommentar at Golfinho tilbyr pågående produksjon og kontantstrøm i Brasil til en attraktiv pris med betydelig oppsidepotensiale i nærfeltsleting og trinnvise utbygginger.

– Det vil diversifisere produksjonsbasen vår, akselerere oppbygging av den lokale driftsorganisasjonen og sørge for et etablert forhold til brasilianske interessenter i forkant av Maromba-utviklingen, sier Arnet.

Budkamp

I fjor sommer ble det kjent at BW Energy var én av flere foretrukne budgivere på Golfinho.

BW Energy adresserte ryktene i fjor høst, men siden har det vært stille. For to uker siden tok imidlertid BW Energy bladet fra munnen, og bekreftet da at de var i diskusjoner med Petrobras.

Petrobras la Golfinho ut for salg for to år siden. Etter det Finansavisen kjenner til, hadde DBO det beste budet for halvannet år siden, men Petrobras tok tilbake budet og la det ut på nytt. Da kom BW Energy inn i prosessen, og det ryktes om et eller to ytterligere selskap er med.