– Balanserer mellom en supertopp og et kraftig nedsalg

Fredag formiddag omsettes et fat nordsjøolje (brent) for om lag 111,17 dollar. I løpet av de siste to ukene har prisen falt over 10 prosent fra toppen på 123,65.

Skrur opp estimatene

SEB-Analytiker Ole Hvalbye tror nå prisen skal opp igjen på kort sikt og anslår en gjennomsnittlig oljeprisen i tredje kvartal på 125 dollar, fra tidligere 110 dollar.

«Brent-olje balanserer mellom en supertopp sammen med det største globale raffineri-stresset siden 2008 og et kraftig nedsalg på grunn av resesjonsfrykt», skriver Hvalbye i en oppdatering.

Han har også hevet de nærmeste årenes prognoser for gassprisene – de ser på kollapsen i russisk gasseksport som et vedvarende problem som gir utslag i gasssprisene i 2023.

Russiske forsyninger er avgjørende

Hvalbye anslår at russisk gasseksport til EU nå er nede nær 2 millioner oljeekvivalenter per dag, noe som bidrar til et stramt globalt marked for fossile brensler, særlig for gassmarkedet i Europa og Asia.

«Når det ikke går til EU, går det ingen steder», skriver han.

Dersom Russland opprettholder oljeeksporten de neste årene, vil en økning i amerikansk olje- og gassproduksjon bidra til å lindre markedet. Motsatt tilfelle vil få bullish konsekvenser for oljeprisen, ifølge Hvalbye.

Resesjonsfrykt skader etterspørselen

Risikoen for en resesjon er stigende med fallende PMI-er og forbrukertillit.

«Med 5-6 ganger høyere energikostnader enn normalt i EU, virker en resesjon nesten uunngåelig», skriver analytikeren.

Dersom økonomien havner i en lavkonjuktur vil etterspørsel etter oljeprodukter falle og dagens enorme raffinerimarginer kollapse. En viktig driver for oljeprisen er da borte og vi vil se en prisnedgang.

Investorer selger sannsynligvis olje nå med dette i tankene, mener Hvalbye.