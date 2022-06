Eni utsetter fornybarnotering

Den italienske energigianten Eni melder fredag at de utsetter noteringen av datterselskapet Plenitude på Milano-børsen.

«Markedsforholdene har forverret seg siden Plenitude og Eni annonserte noteringsplanene 9. juni. Mens det var sterk og bred investorinteresse for Plenitude og selskapets strategi, ble det konkludert med at volatiliteten og usikkerheten som for tiden påvirker markedene krever ytterligere vurdering,» skriver Eni i en pressemelding.

Plenitude er et integrert selskap som kombinerer fornybar energiproduksjon, salg av strøm og gass til både privat- og bedriftskunder, og drifter et europeisk nettverk av ladepunkter for elektriske kjøretøyer.

Pr. første kvartal har selskapet installert fornybarkapasitet på 1,4 gigawatt og en prosjektportefølje på totalt 10 gigawatt.

Da selskapet ble lansert som en spin-off fra Eni på tampen av fjoråret var det med det ambisiøse målet å doble EBITDA-resultatet fra 600 millioner euro i 2021 til 1,3 milliarder i 2025.

Veksten skal drives frem av årlige investeringer på 1,8 milliarder euro pr. år, og ved starten av 2022 skulle selskapet være gjeldfritt.