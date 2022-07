Blar opp over 700 millioner for FPSO

BW Energy har inngått en avtale om å kjøpe FPSOen (oljeproduksjonsskip red. anm.) Cidade de Vitoria fra Saipem, ifølge en børsmelding fredag kveld.

Partene har blitt enige om en kjøpesum på 73 millioner dollar, som tilsvarer om lag 718 millioner kroner, hvorav 25 millioner dollar skal betales ved sluttføring av salget, 13 millioner dollar skal betales ved overtagelse, og 35 millioner dollar vil bli betalt i 18 månedlige avdrag etter overtagelsen.

Overtagelse av FPSOen er ventet i første kvartal 2023. FPSOen produserer i dag olje på Golfinho-feltet i Brasil.

«Å etablere et solid samarbeid med brasilianske myndigheter og andre interessenter er avgjørende for en suksessfull gjennomføring av Maromba-utviklingen. Å ha to operasjonelle eiendeler i Brasil vil skal flere synergier og gjøre oss attraktive», sier konsernsjef Carl K. Arnet i BW Energy.

I meldingen skriver selskapet at kjøpet vil posisjonere BW Energy slik at det på en effektiv måte kan øke produksjonen fra Golfinho-klyngen. Kjøpet av FPSOen vil muliggjøre for BW Energy å redusere totale operasjonelle kostnader for feltet, heter det.