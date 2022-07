Avtale om kjøp av solceller med kapasitet på 184 MW i Polen

Alternus Energy Group Plc har signert avtaler med Projekt Solartechnik for kjøp av solceller med kapasitet på 184 megawatt i Polen.



Det fremgår av en melding mandag.



Prosjektene, lokalisert over hele landet, er enten under bygging eller har allerede oppnådd kommersiell driftsdato (COD). Parkene varierer i størrelse fra 1 – 10 MW.



Hele 184 MW-porteføljen forventes å oppnå COD innen midten av 2023, med minst 45 MW som når COD innen 30. november 2022.



Sluttføring av kontraktene vil føre til at Alternus investerer over 750 millioner zloty (160 millioner euro) for nybygde solcelleparker i Polen, som skal finansieres med gjeldsfasiliteter.