Landene i EU ble mandag enige om at lagrene for naturgass skal fylles opp med minst 80 prosent av kapasiteten før neste vinter, for å være forberedt på at Russland kan redusere gassleveransene ytterligere.

Vedtaket er et ledd i EUs strategi om å løsrive seg fra russisk energi etter at landet bestemte seg for å invadere Ukraina. Eu har fra før av innført et forbud mot kull, som trår i kraft i august, og et boikott av russisk olje vil gradvis komme på plass i løpet av de kommende åtte månedene, skriver AP.

Før krigen fikk EU-landene 40 prosent av gassen sin fra Russland, men etter Ukraina-krigens start har russerne redusert gassforsyningen til flere EU-land, deriblant Tyskland og Italia, og kuttet leveransene helt til andre land, som med Polen og Finland.

Fyllingsgrad på 80 prosent

I tillegg til at EU-landene må fylle gasslagrene med 80 prosent før denne vinteren, sier vedtaket som ble fattet mandag at underjordisk gasslager innen EU må fylles til 90 prosent kapasitet før vinteren 2023-24. Lagringsforpliktelsene vil vare frem til slutten av desember 2025.

Blant de medlemslandene som ikke har noe lagringsanlegg, skal de kunne lagre 15 prosent av sitt årlige nasjonale gassforbruk i andre medlemsland, skriver Associated press.

Gassleveranser fra Russland har vært en bekymring for EUs statsledere siden invasjonen startet, og de ble enige forrige uke å skulle forberede seg på ytterligere russiske gasskutt og se etter andre leverandører. Fra før av har EU økt leveranser fra USA, Algerie, Aserbajdsjan og Norge.

Kypros, Malta og Irland, som ikke er direkte knyttet opp til gassystemet til andre medlemsland, fikk uttak fra det nye vedtaket.