Mandag advarer adm. direktør Darren Woods i oljegiganten Exxon Mobil mot at samfunnet må betale en «høy pris» som følge av hvordan det grønne skiftet gjennomføres.

I et intervju med CNBC sier Woods at slik han ser det, driver myndighetene en politikk som feiler i å balansere den nåværende etterspørselen etter billig energi med behovet for fornybar energi. Han mener videre at for lave investeringer i olje og gass er korrelert med høyere priser.

Woods mener heller at det burde rettes fokus mot å prissette karbon for å skape et marked som kan skape insentiver for lavere utslipp.

Mener prisstigningen påvirker negativt

Woods påpeker at i tillegg til å påvirke amerikanske familier som er avhengig av rimelig energi, har konsumenter i Europa blitt tvunget til å bruke andre typer av fossilt brensel, som kull, isteden for fornybar energi.

Klimaaktivist Sherlina Nageer er uenig uttalelsene til Woods, og mener all oljeutvikling bør stoppes umiddelbart. – Det negative aspektet på lang sikt veier mer enn det positive på kort sikt, skriver hun til CNBC.

Forsker Katharine Hayhoe skriver også at utviklingen til fornybar energi bør skje raskere. – Hvis vi ikke fikser klimaproblemene, vil de fikse oss, skriver hun.

Vil fortsette med olje og gass

Da Woods ble spurt om hvordan Exxon vil se ut om 10 år, svarte han at selskapet vil fortsette å lete etter olje og gass, samtidig som de vil ha mer fokus på fornybar energi som biodrivstoff.

Avslutningsvis sier Woods at selskapet er bestemt på å balansere den nåværende etterspørselen etter rimelig energi med «fremtidens behov », som han mener er fornybar energi.