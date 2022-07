Kraftgigant øker fornybarsatsningen

Statskrafts nye strategi mot 2030 inkluderer nye, mer ambisiøse mål for fornybar energi. I strategien øker veksttakten for sol, landbasert vind og batterilagring fra 2,5-3 gigawatt i 2025 til 4 gigawatt per år innen 2030.

Samtidig oppjusteres vekstambisjonene innenfor vannkraft, havvind og grønt hydrogen. Det skrives at Statkraft totalt kan ha utviklet kan ha utviklet opp mot 30 gigawatt ny fornybar produksjonskapasitet innen tiåret er omme. Dette innebærer at Statkraft vil kunne øke samlet kraftproduksjon med opptil 50 prosent.

– Behovet for fornybar energi øker kraftig. både for å nå fremtidens nullutslippssamfunn, dekke nytt kraftforbruk i Norge og styrke sin europeisk energisikkerhet. Kombinert med økt investeringskapasitet øker Statkraft nå farten for å utvikle mer fornybar energi.

Oppgradert vannkraft

En viktig del av strategien er at Statkraft nå satser målrettet på oppgradering og utvidelse av den norske vannkraften.

En vesentlig del av veksten av fornybar energi vil også knytte seg til sol, landbasert vind og batterilagring, på tvers av alle Statkrafts markeder. I tillegg ønsker selskapet å bli en betydelig aktør innen havvind i Norge og i Irland.

Innen grønt hydrogen har selskapet et mål om å bli ledende i Norge og i Sverige, samt utvide aktivitetene til utvalgte markeder utenfor Norden.