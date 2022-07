Roger Berntsen i Nordnet: – I ferd med å bli et problem

De fleste råvarer har falt markant fra toppnivåene i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina tidligere i år, deriblant aluminium.

«Olje -og gassprisene derimot, handles fremdeles på historisk høye nivåer, noe som er i ferd med å bli et problem, spesielt for de svakeste landene i verden», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i morgenrapporten tirsdag.

Han peker på at det generelle nyhetsbildet er ventet å forbli tynt fremover, dog nyhetsstrømmen knyttet til krigen i Ukraina vil forbli høy.

Det store spørsmålet

Hvorvidt de største oljeprodusentene kan øke produksjonen på kort sikt, for å dempe presset som prisene nå legger på verdensøkonomien, er det store spørsmålet i energimarkedet, ifølge Berntsen.

«Saudi Arabia er ventet å spille en avgjørende rolle fremover, da de historisk sett, har vært en pålitelig produsent i urolige tider. G-7 landene har i tillegg lansert ideen om å innføre pristak på russisk olje, dog dette er ikke nødvendigvis enkelt å få til i praksis», skriver analytikeren.

Uansett, ifølge Berntsen; energiprisene, som falt markant i forrige uke, har hentet inn halvparten av dette denne uken.

Investeres for lite

Brent-oljen er i skrivende stund opp 1,89 prosent, og et fat koster nå 117,26 dollar. Samtidig stiger WTI-oljen1,85 prosent til 111,85 dollar pr. fat.

Mandag kom storbanken Goldman Sachs ut med en fersk analyse om det globale oljemarkedet.

– Kjernen i vårt positive syn på energi og råvarer generelt handler om at det investeres for lite, og det er mer gjeldende i dag enn for både to og tre uker siden, sa Jeff Currie som er global sjef for råvareanalyse i Goldman Sachs, til CNBCs Squawk Box.

Investeringsbanken spår en oljepris på 140 dollar i løpet av sommeren.