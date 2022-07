Integra Oil and Gas SA og International Capital Markets Group, to ledende og langsiktige aksjonærer i Interoil Exploration and Production, har bekreftet tegning av aksjer verdt 300.000 dollar hver i selskapets pågående emisjon.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Deltagelsen av de to aksjonærene representerer omtrent 20 prosent av maksimalt antall aksjer som tilbys i emisjonen.

TDN Direkt