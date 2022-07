Vattenfall vurderer å bygge nye reaktorer til kjernekraftverk

Sveriges statseide energi-gigant Vattenfall vil undersøke mulighetene til å bygge to nye modulære reaktorer til sitt kjernekraftverk i Ringhals.

Dette melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

Arbeidet med pilotstudien vil starte umiddelbart, og den forventes å være ferdig rundt slutten av 2023 eller tidlig i 2024, skrives det i meldingen.

«Ingen investeringsbeslutninger er tatt, men i løpet av våren har Vattenfalls ledergruppe jobbet med spørsmålet om ny kjernekraft i Sverige. Forutsatt at en pilotstudie konkluderer med at det vil være lønnsomt og alle andre betingelser for en fremtidig investeringsbeslutning er møtte spesielt nye forskrifter for kjernekraft, skal det være mulig å ha den første SMR-reaktoren i drift tidlig på 2030-tallet», sier Vattenfalls administrerende direktør Anna Borg.