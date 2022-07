Equinor inngår avtale om CO2-lagring med Fluxys

Prosjektet innebærer at det legges en 1000 kilometer lang hovedrørledning mellom byen Zeebrugge i Belgia og et undersjøisk lagringssted for CO2 på norsk sokkel, skriver Equinor i en pressemelding onsdag.

Rørledningen i havet skal etter planen ha en transportkapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 per år, og ventes å være klart for ferdigstilling før utgangen av dette tiåret.



Equinor skal være operatør av den havbaserte delen av rørledningen, mens det i Belgia skal bygges landbasert infrastruktur for transport av CO2, som er planlagt bygget og drevet av Fluxys. Tanken er at industri i Belgia og andre land i nærheten skal kunne sende CO2 til anlegget i Zeebrugge, før det transporteres ut i Nordsjøen for lagring.

Det skal også legges til rette for at en gren av rørledningen kan gå til havnen i Dunkirk, i tillegg til at koblinger til enda flere land i Nordvest-Europa vurderes.

Selskapet opplyser ikke om estimater på kostnader knyttet til prosjektet. Første investeringsbeslutning er ventet innen 2025.