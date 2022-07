Equinor selger deler av oljefelt i Mexicogolfen til Shell

Equinor beholder 49 porsent eierandel i prosjektet, og Shell blir ny operatør for feltet, skriver Equinor i en pressemelding.

Det dreier seg om North Platte-prosjektet. For å gjenspeile endringen i eierandeler, har Equinor og Shell avgjort å endre navnet fra North Platte til Sparta.

Feltet strekker seg over fire blokker i Garden Banks-området, 275 kilometer utenfor kysten av Louisiana i USA, på om lag 1.300 meters havdyp.

– Dette er et prosjekt som forventes å skape betydelig verdi med lav karbonintensitet. Vi er glade for å ønske Shell velkommen og ser fram til å utveksle erfaring og teknologi for å videreutvikle dette verdifulle prosjektet, sier Chris Golden i Equinor.

