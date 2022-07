Uniper i diskusjoner om en redningspakke fra tyske myndigheter

Uniper opplyser at det er i samtaler med myndighetene for en mulig økning i statlig støttede lån fra KfW, eller til og med egenkapitalinvesteringer for å sikre likviditet. Tilbudsskvisen har fått selskapet, som er Tysklands største kjøper av russisk gass, til å trekke tilbake den finansielle guidingen for året.

«Siden Uniper ennå ikke kan overføre tilleggskostnadene resulterer dette i betydelige økonomiske byrder. Det er også stor usikkerhet knyttet til den geopolitiske situasjonen, samt varigheten og omfanget av restriksjoner på russisk gassforsyning», skriver selskapet.

Inntjeningen for første halvår 2022 vil være "betydelig lavere" enn for et år siden, sier selskapet.

TDN Direkt