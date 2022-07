Kina kjøper russisk kull til store rabatter

Ukraina-krigen har ført til at mange stormakter styrer unna russisk energi. Dette gjelder ikke for Kina, som ser på situasjonen som en mulighet til å kjøpe energi til rabatt.

Kullforsendelsene fraktet sjøveien fra Russland til Kina var i juni på 6,2 millioner tonn, en økning på 55 prosent målt mot juni 2021. Allikevel er den samlede importen av kull til Kina ned 13,6 prosent for samme periode, ifølge CNBC.

Innenlandsproduksjonen i Kina har også økt fra i fjor. Nye tall fra kinesiske statistikkmyndigheter viser en økning på 10,4 prosent fra mai i fjor til mai i år, til 1,81 millioner tonn kull.

– På tross av lavere etterspørsel og høyere innenlands kullproduksjon er kinesisk import av russisk kull betydelig opp relativt til mai 2022. Dette er fordi Russland har tilbudt veldig store rabatter til gjeldende internasjonale kullpriser, sier Pranay Shukla, assisterende direktør i S&P Global Market Intelligence, til CNBC.

Data fra S&P viste at russiske kullforsendelser til Kina via vannveien falt 40 prosent i mars, da det oppsto et nytt omikron-utbrudd i Kina. Dette tok seg opp i april, da rabatten på russisk kull startet.