Bratt fall for oljeprisen

Torsdag formiddag faller oljeprisen, og nærmest hele ukens oppgang er barbert vekk.

I skrivende stund er brent-oljen ned fem prosent, og et fat koster nå 111,91 dollar. Samtidig er WTI-oljen ned 2,48 prosent til en pris på 109 dollar per fat. I uken som sluttet 24 juni falt amerikanske oljelagre med 2,8 millioner fat, langt mer enn konsensus på 569.000 fat, skriver Reuters.

– Fallet i oljelagrene ble kompensert for av utsalg fra SPR (strategiske petroleumsreserver), mens en stor årsak til hoppet for oljeaksjer skyldes at raffineriene opererer på over 95 prosent av total kapasitet, skriver Jeffery Halley, analytiker i Asia Pacific.

Fortsatt tilbudsunderskudd

Halley påpeker at det kontinuerlige tilbudsunderskuddet begrenser nedsiden til oljeprisen. Han skriver at i tillegg til krigen i Ukraina, har flere libyske forsendelser blitt suspendert, samtidig som to havner i den østlige delen av Ecuador er stengt på grunn av protester.

Videre har OPEC+, inkludert Russland, begynt på et to-dagers møte. Kilder skriver til Reuters at det er lite trolig at oljekartellet bestemmer å øke oljetilbudet.

Oljeaksjer

Fallet i oljeprisen er imidlertid ikke like bratt for oljeselskapene på Oslo Børs.

Oljegiganten Equinor er i skrivende stund ned 0,18 prosent, og kursen står nå i 351,25 kroner per aksje. Med oljeprisstigningen som har vært den siste tiden har aksjen virkelig fått en opptur med 97 prosent økning siden juni i fjor.

Videre synker både Aker BP og DNO med henholdsvis 1,56 og 1,49 prosent.

Torsdag morgen ble det kjent at Aker BPs oppkjøp av Lundins olje- og gassvirksomhet skal ferdigstilles i løpet av dagen. Etter at transaksjonen er fullført regner Aker BP med at de vil sitte på et ressursgrunnlag på 2,7 milliarder fat olje.