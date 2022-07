Hvert år publiserer oljeselskapet BP en analyse angående verdens energisituasjon og -utvikling. Analysen dekker temaer som energiproduksjon og -forbruk, kraftproduksjon, handelsstrømmer, samt en rekke andre aspekter ved dagens energisystem. Her er fire punkter fra analysen, valgt av Bloomberg-journalist Nathaniel Bullard.

1. Fornybar energi står for 13 prosent av den globale strømproduksjonen

I 1985 sørget kullkraft for 38 prosent av den globale elektrisitetsproduksjonen, og naturgass stod for 14 prosent.

Nesten fire tiår senere er kull fortsatt den viktigste innsatsfaktoren for strømproduksjon med en andel på 36 prosent, mens gassbasert produksjon har økt til nesten 23 prosent. Sterkt økende er produksjonen av fornybar energi, altså strømproduksjon ved bruk av vind-, sol-, og vannkraft, økt sin andel fra 0,8 prosent i 1985 til 13 prosent i 2021. Fornybare innsatsfaktorer stod i 2016 for 10 prosent av strømproduksjonen.

2. Vind og sol genererer mer enn kjernekraft

I 2020 overgikk fornybar kraftproduksjon all kjernekraftproduksjon, og i 2021 klarte vind og sol dette på «egenhånd». Disse to energikildene stod i 2021 for over 10 prosent av den globale kraftproduksjonen.

Takket være en økning i Kina steg kjernekraft med over 4 prosent på verdensbasis, den største økningen siden 2004.

3. Kina er verdens største importør av flytende naturgass (LNG)

Ved begynnelsen av århundret var Japan verdens desidert største LNG-importør med rundt 75 milliarder kubikkmeter i året. Europa som helhet var den nest største importøren, fulgt av Sør-Korea. Kina begynte ikke å importere LNG før i 2006.

Spoler vi frem til 2021 importerte Kina 109,5 milliarder kubikkmeter LNG, 1,3 milliarder mer enn Europa.

Asia har stått for 70 prosent av den globale LNG-handelen det siste tiåret.

4. Kina genererer mer fornybar elektrisitet enn Europa

Data om Kinas produksjon av fornybar elektrisitet ble ikke offentliggjort før i 1990. Da genererte landet 0,1 terawatt-time, noe som var mindre enn 1/600-del av USAs produksjon. I tiårene som kom satte Kina opp tempoet og i 2016 overgikk landet USA. Det samme året produserte de nesten 60 prosent av et samlet Europa.

I 2021 tok Kina et nytt jafs og overgikk Europa. Landet produserte nesten 290 terawattimer med total fornybar elektrisitet dette året. Japan og India 302 terawatt-timer.

Ikke kun positivitet

Alle funnene i analysen var ikke positive. For eksempel nådde primærenergiforbruket en all-time high i 2021. Primærenergiforbruket per innbygger har vært mer eller mindre den samme det siste tiåret.

Kullforbruket tok seg også kraftig opp og var svært nær sin all-time high i 2013.

Det globale energisystemet er enormt og komplekst, og massivt forbruk av fossilt brensel dominerer fortsatt.