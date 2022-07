Røkke-fusjon fullført

Fusjonen mellom Røkkes Aker BP og svenske Lundin Energys norske olje- og gassvirksomhet er fullført, kommer det frem i en børsmelding.

Gjennom fusjonen regner Aker BP med å sitte på et ressursgrunnlag på 2,7 milliarder fat olje, med et betydelig vekstpotensial. Det sammenslåtte selskapet er den nest største operatøren på norsk sokkel.

Etter fusjonene er Aker fremdeles største eier i Aker BP med 21,16 prosent eierandel, gjennom sitt heleide Aker Capital. BP vil eie 15,87 prosent, Nemesia 14,37 og resterende eiere 48,60 prosent. Aker, BP og Nemesia har skrevet under en 6 måneders lock-up-avtale på sine Aker BP-aksjer.

«Aker BP er posisjonert med bransjeledende lave kostnader og lave CO2-utslipp. Selskapet har et mål om nullutslipp innen 2030 og tilbyr en pålitelig og sikker energikilde», sier konsernsjef i Aker og styreleder i Aker BP, Øyvind Eriksen.

I tillegg til at Aker BP sitter med felt som Valhall, Skarv, Alvheim og Ivar Aasen er de involvert i en av de største utbyggingsprosjektene på norsk sokkel de kommende årene: Noaka-området som skal bygges ut med Equinor.

Både Aker BP og Lundin sitter også som eiere i det enorme Johan Sverdrup-feltet som Lundin sørget for at ble funnet for et tiår siden. Sammen vil de nå eie 31,6 prosent, mot Equinors 42,6 prosent.