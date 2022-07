Forslaget skal legge til rette for bedre fastprisavtaler på strøm, går det frem av en melding fra Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet torsdag.

I høringsnotatet legges det til grunn at strømleverandørene skal kunne tilby standardiserte fastprisavtaler til sluttbrukerne med et maksimalt prispåslag på 0,5 øre på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene, og at det skal tilbys priser for perioder på henholdsvis 3, 5 og 7 år.

Forslaget innebærer at grunnrenteskatten for strøm solgt gjennom slike fastprisavtaler baseres på inntekten avtalene faktisk gir kraftprodusentene, slik systemet er for industrikraft.

– Vi har fulgt opp bransjens innspill og jeg er glad for at vi så raskt kan komme med forslag til endringer i grunnrenteskatten. Dette vil kunne skape mer forutsigbarhet for strømkundene, spesielt næringslivet. Jeg forventer at bransjen følger opp og utarbeider standardiserte og transparente fastprisavtaler som kan tilbys i strømmarkedet. Et tilbud om fastprisavtaler er et viktig element i et velfungerende sluttbrukermarked for strøm, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Høringsfristen er 1. september 2022. Det tas sikte på behandling av et forslag om et nytt kontraktsunntak knyttet til slike fastprisavtaler i Stortinget i løpet av høstsesjonen 2022 og innføring fra 1. januar 2023.

TDN Direkt