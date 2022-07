Tyskland åpner terminaler for flytende naturgass

LNG-terminalene tas i bruk som ledd i arbeidet med å redusere Tysklands avhengighet av russiske energikilder, inkludert gass.

Tyske myndigheter har leiet inn fire flytende LNG-terminaler. To av dem er klare i år og settes i drift i Wilhelmshaven og Brunsbüttel mot slutten av året eller begynnelsen av neste år, sier Habeck til Welt am Sonntag.

Russland har allerede redusert forsyningen av gass til Tyskland gjennom rørledninger mens tyske myndigheter aktivt søker andre energikilder.

Mens gassen hittil er kommet i rørledninger både fra Russland og Norge, må Tyskland få tak i flytende gass for å erstatte den russiske. LNG kommer på skip, blant annet fra USA og Midtøsten, men Tyskland mangler terminaler til å ta imot LNG.

Sjefen for Tysklands nettverksbyrå som overvåker landets energinettverk, Klaus Müller, sier til Funke-Mediengruppe at han frykter at Russland stopper gasstilgangen helt, og at det som kalles vedlikehold, kan bli et langvarig «politisk vedlikehold».

Müller oppfordrer tyske forbrukere til å redusere bruken av energi så mye som mulig.

(©NTB)