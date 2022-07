Statkraft-sjefen frykter at Tyskland ikke vil selge oss strøm til vinteren

– Det er økt risiko for at det kan bli problemer med å få importert nok strøm til Norge hvis det skulle bli tørt resten av året, sier konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, til Aftenposten.

Faren for gassrasjonering i Tyskland er reell, fremholder han.

– Vi tar hensyn til det når vi kjører våre kraftverk.

Men forslaget om å innføre krav om minstefylling i norske vannmagasiner er Rynning-Tønnesen skeptisk til. Fyllingsgraden er nå på et lavt nivå.

– Hvis vi må fylle opp våre magasiner med mer enn vi mener vi bør, vil de renne over om det blir en våt høst. Da vil vi miste mye vann, sier han.

I stedet ønsker han at Norges vassdrags- og energidirektorat har tettere oppfølging med kraftprodusentene.

Han sier at årsaken til at det er høye strømpriser nå midt på sommeren, er at hele Europa fyller opp sine lagre.

– Alle holder nå igjen på energien sin for å ha nok til vinteren.