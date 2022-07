JP Morgan kutter Hydro

JP Morgan nedjusterer sitt kursmål for Norsk Hydro-aksjen til 71 kroner, fra tidligere 82 kroner, melder Reuters mandag.

Meglerhuset ser dermed en oppside på over 40 prosent fra åpningskursen mandag.

Hydro-aksjen falt 12 prosent forrige uke, etter dårlig dag på Oslo Børs torsdag. De siste tre månedene er aksjen ned nærmere 40 prosent.

DNB Markets har nedgradert aksjen til selg med bakgrunn i at de forventer et kraftig kutt i aluminiumsprisene. Meglerhuset viste til en analyse fra Wood Mackenzie, som anslår at aluminiumsmarkedet vil gå fra tilbudsunderskudd i store deler av 2021 og tidlig i 2022, til tilbudsoverskudd i 2023-2024.